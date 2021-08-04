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Центр Петербурга избавят от грузовых железнодорожных перевозок

фото ЗакС политика Центр Петербурга избавят от грузовых железнодорожных перевозок

Петербургский губернатор Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров в ходе личной встречи 4 августа согласились, что исторический центр города следует разгрузить от транзитных железнодорожных перевозок и договорились о строительстве двух железнодорожных обходов - Северо-Восточного и Юго-Западного, передает пресс-служба Смольного.

Таким образом, петербургский ж/д-узел в ближайшие годы ожидает масштабная реконструкция.

Как отмечается в сообщении, обсужденный на встрече проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между центром Петербурга и Пулково "находится в высокой степени проработки".

"Ежегодно в городе проводится более 100 мероприятий федерального и международного уровня. Нам необходимо создать современную скоростную систему сообщения", - привел аргумент Беглов.

Наконец, с учетом того, что агломерация Петербурга и Ленобласти насчитывает уже около 7 млн человек, а транспортная система перегружена, участники встречи проговорили детали будущего объединения городского транспорта и пригородных электричек в единую систему. В обозримой перспективе ожидается появление тактового сообщения с Сестрорецком, Тосно, Гатчиной и Пушкином.

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