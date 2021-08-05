В РФ - новых 20,3 тысяч заражений коронавирусом, в Петербурге - 1911 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 274 случая инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 794, а сумело поправиться 23 120 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 3227 новых больных, в Петербурге – 1911 (на пять больше, чем накануне), в Подмосковье – 1287. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1998 человек и скончалось 45 (накануне – 54).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.