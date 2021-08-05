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Новости 12:55

Петербургские чиновники объявили о ликвидации 14 незаконных стоянок

фото ЗакС политика Петербургские чиновники объявили о ликвидации 14 незаконных стоянок

С начала недели сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом обошли территории в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах, нелегально занятые автостоянками, и демонтировали ограждения и иное оборудование.

Одиннадцать стоянок пришлось ликвидировать силами города, а три (на улице Коммуны, Хасанской улице и Сиреневом бульваре) убрали сами пользователи земельных участков, сообщает пресс-служба профильного комитета. При этом всем четырнадцати арендаторам давались время и возможность для того, чтобы решить проблему самостоятельно.

В ближайшее время владельцев незаконных стоянок привлекут к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства и, кроме того, им предъявят счет за работы по демонтажу, проведенные чиновниками.

фото: пресс-служба Смольного

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