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Зампред комитета по строительству Петербурга Барановский станет вице-губернатором Ленобласти

фото ЗакС политика Зампред комитета по строительству Петербурга Барановский станет вице-губернатором Ленобласти

Замглавы петербургского комитета по строительству Евгений Барановский назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Ленобласти, передает 47news.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Барановский будет курироваь сферу строительства и ЖКХ. На новую работу он должен выйти с понедельника, 9 августа.

Издание отмечает, что Барановскому придется быть и. о. до того, как соберется новый состав ЗакСа Ленобласти: депутаты должны согласовать кандидатуру на пост вице-губернатора. Ожидается, что это случится в октябре.

Прежний вице-губернатор, Михаил Москвин, возглавит представительство Ленобласти в Москве. 

Барановский в Смольном, в частности, занимался проблемой обманутых дольщиков.

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