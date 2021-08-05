Число привитых от коронавируса россиян приближается к 39 млн

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что число привитых от коронавируса россиян достигло 38,9 млн человек, передает ТАСС.

"Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38,9 млн человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн", - сказал Мурашко.

По его словам, по обхвату населения вакцинацией лидируют Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ. По данным Мурашко, там общий охват взрослого населения держится на уровне 50%.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизировалась за счет уменьшения прироста заболевших в Москве, Подмосковье и Петербурге.