Путин связал масштабные пожары и паводки в России с изменением климата

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что считает причиной масштабных пожаров и паводков в России изменения климата, передает ТАСС.

Путин сообщил, что 6 августа он проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - сказал Путин.

По его словам, среднегодовая температура в России в последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении". Он отметил, что примерно 65% территории страны находится на крайнем севере, там построено множество населенных пунктов, при этом в России нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Путин напомнил, что ранее планировалось подготовить законопроект о создании такой системы, и снова отметил, что его надо разработать и внести на рассмотрение парламента. Он поручил министру природных ресурсов Александру Козлову представить доклад о том, как идет подготовка к этому, а также о развитии службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Жарким летом 2021 года разгорелся катастрофический пожар в Якутии: их площадь достигла 2,5 млн гектар. Крупные пожары горели и в Карелии.

фото: kremlin.ru