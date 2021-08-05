Петербург закупит 20 автобусов на газомоторном топливе в октябре

ГУП "Пассажиравтотранс" закупит в октябре 20 автобусов НЕФАЗ за 322,8 млн рублей, сообщили в Смольном. Эти автобусы используют в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

Поставщика выбрали из трех претендентов, цена в результате торгов снизилась на 13,5% от начальной. Автобусы будут оснащены современными системами кондиционирования и оплаты проезда, низкопольная конструкция сделает их доступными для маломобильных граждан. Ожидается, что "Пассажиравтотранс" получит новый транспорт до середины октября.

По словам представителей Смольного, с 2021 год запланирован поэтапный перевод городского транспорта на газомоторное топливо. В правительстве Петербурга заявили, что это шаг к обеспечению экологического благополучия города, поскольку должно существенно уменьшится количество вредных выбросов.