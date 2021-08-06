В России выявили 22,6 тысяч новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 22 660 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 6 402 564 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса на 6 августа умер 163 301 россиянин, за последние сутки в статистику внесли 792 летальных исхода.

В Петербурге заболели еще 1 909 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксировано 540 187 случаев заболевания. Еще 44 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 8 августа известно о 19 570 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 583 человек. В Подмосковье – 1 394.