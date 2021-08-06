Петербуржцы в июле чаще всего жаловались на грязные подъезды, мусор и объявления на стенах

Петербуржцы в июле чаще всего жаловались через портал "Наш Санкт-Петербург" на неубранные подъезды, мусор во дворах и объявления на стенах, рассказали в Смольном.

Всего на портал поступило около 62 тысяч сообщений. Более 5,1 тысяч жалоб касались отсутствия или несоблюдения графика уборки подъездов. На мусор во дворах пожаловались 3,85 тысяч раз, на неудовлетворительное состояние подъездов - 3,8 тысяч.

О нежелательных объявлениях на стенах петербуржцы сообщили 2,2 тысячи раз. Две тысячи сообщений коснулись призывов провести дезинфекцию от насекомых и в местах общего пользования, в том числе мусоропровода.

По данным Смольного, всего на портале "Наш Санкт-Петербург" зарегистрировались около 215 тысяч пользователей. Ежедневно на портал поступает порядка трех тысяч сообщений, за все время принято уже более 3,2 млн.