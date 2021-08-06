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Пиццерию в Петербурге накажут за отсутствие QR-кода

фото ЗакС политика Пиццерию в Петербурге накажут за отсутствие QR-кода

Сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили свыше двух десятков заведений в фуд-кортах торговых центров Петербурга и нашли нарушения лишь в одном кафе, сообщили в Смольном.

Чиновники пришли с проверками в пять торговых центров Приморского и Выборгского района. Их интересовало, носят ли сотрудники и посетители маски, соблюдена ли дистанция между столами, есть ли у точек требуемые QR-код, разметки, журналы термометрии сотрудников и дезинфекции контактных поверхностей. Также сотрудники комитета проверили, как соблюдается ограничение по числу посетителей.

Во всех проверенных центрах основные требования к фуд-кортам соблюдены, сотрудники заведений предоставили сертификаты о вакцинации. Из 23 трех проверенных точек нарушение нашли в одной. В пиццерии в "ресторанном дворике" на Коломяжском проспекте отсутствовал QR-код. В Смольном заявили, что привлекут кафе к административной ответственности.

 

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