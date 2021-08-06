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Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

фото ЗакС политика Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

Петербургскому видеоблогеру Юрию Хованскому, преследуемому по уголовному делу об оправдании терроризма, продлили срок его пребывания в СИЗО "Кресты". Куйбышевский районный суд оставил 31-летнего мужчину под стражей до 8 сентября.

"Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен", - указывается в сообщении от объединенной пресс-службы городских судов.

Поводом для задержания и ареста Хованского стала его эпатажная песня, посвященная трагическим событиям октября 2002 года - захвату заложников в театральном центре на Дубровке. Уже находясь в изоляторе, скандальный видеоблогер в своей переданной на волю записке извинился за текст песни. Он также признался, что сожалеет о самом факте ее написания. На момент ареста Хованский имел на YouTube 4,4 млн подписчиков. 

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