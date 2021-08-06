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Возле отделения посольства Беларуси в Петербурге задержали активиста с плакатом

фото ЗакС политика Возле отделения посольства Беларуси в Петербурге задержали активиста с плакатом

Вечером 6 августа возле отделения посольства Республики Беларусь в Петербурге прошел одиночный пикет против политических репрессий. Активист Никита Чирков вышел с плакатом "Бег с препятствиями". Уже через несколько минут к отделению посольства приехали сотрудники полиции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сперва полицейские, дежурившие возле консульства потребовали прекратить пикет, сославшись на запрет проведения публичных мероприятий. Получив отказ, они вызвали подкрепление. Дожидаясь коллег, полицейские решили переписать и данные присутствующих журналистов.

Прибывшие через 15 минут силовики посадили Чиркова в полицейский автомобиль. Его доставят в 76-й отдел. 

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Плакат активиста отсылает к инциденту, который произошел с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио. После публикации видеоролика с критикой белорусских чиновников в сети представители спортсменки попытались силой вернуть ее на родину. После вмешательства японских властей, Тимановской удалось избежать возвращения в Беларусь, где, как она думает, ее может ждать уголовное дело. Сейчас Тимановская находится в Польше. Страна выдала ей гуманитарную визу. 

Константин Леньков

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