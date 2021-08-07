Фигурантам дела о теракте в петербургском метро сократили сроки заключения

Апелляционный суд в Петербурге изменил длительные сроки заключения, назначенные фигурантам дела о теракте в городском метро в апреле 2017 года, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов.

В новой версии приговора Арам Азимов должен будет провести в местах лишения свободы не 28 лет, а 27 лет и 10 месяцев, Содик Ортиков вместо 22 лет отсидит 21 год и 11 месяцев, Шохиста Каримова вместо 20 лет - 19 лет и 11 месяцев. Аналогичным образом, на один-два месяца срок снизили срок еще семерым осужденным. В силе остался только приговор, вынесенный Аброру Азимову - пожизненное лишение свободы.

Теракт в Петербурге, совершенный смертником, случился 3 апреля 2017 года на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". Трагедия унесла жизни пятнадцати горожан, более ста человек получили ранения.