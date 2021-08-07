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Мишустин велел ускорить выплаты пострадавшим от наводнений

фото ЗакС политика Мишустин велел ускорить выплаты пострадавшим от наводнений

После совещания с дальневосточными чиновниками, посвященного природным катаклизмам нынешнего лета, премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам Забайкальского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей поторопиться с выплатами компенсаций жителям, пострадавших от наводнений. Об этом сообщается на сайте правительства. Затопленными в разной степени на Дальнем Востоке остаются 29 населенных пунктов.

Распоряжение должно быть исполнено к 1 октября, а ответственные должны будут отчитаться об объемах оказанной финансовой помощи.

Кроме того, Мишустин поручил Минприроды и руководству Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра. Якутский лес горит уже больше месяца, очаги за это время успели распространиться на лесополосу Забайкальского края.

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