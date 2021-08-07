В Петербурге находятся в реанимации более 500 коронавирусных больных

Петербургское правительство выпустило отчет о ситуации с пандемией коронавируса, в котором содержатся показатели минувших суток. Число заболевших и выздоровевших совпадает с данными сайта "стопкоронавирус.рф" - 1904 и 2026 человек, соответственно.

Число госпитализаций за последние сутки составило 290, выписали 389 человек. В реанимации находятся 558 петербуржцев, из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 257.

На амбулаторном лечении находятся 46 104 горожанина, из них большая часть (45 486) получают лекарства за счет бюджета.

Первым и вторым компонентом вакцины от коронавируса 6 августа привилось 24 859 человек.