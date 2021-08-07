Депутат ГД Арефьев хочет помочь экономике продлением рабочей недели

Первый зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, избранный от КПРФ, отверг саму мысль о возможности введения в России четырехдневной рабочей неделе, поскольку, с его точки зрения, "страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем". С его точки зрения, ситуация такова, что всем, наоборот, нужно работать и в течение всех выходных.

"Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована. Ни услуги, ни продукция, а они итак не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС", - аргументировал он свою позицию, процитированную порталом URA.ru.

Отметим, что в предыдущие годы на уровне различных органов власти чаще артикулировались предложения о сокращении рабочей недели, а не об ее продлении.

фото: duma.gov.ru