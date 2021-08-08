В России выявили 22,8 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки 7 - 8 августа выявили 22 866 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С марта 2020 года штаб зафиксировал 6 447 750 случаев заболевания во всех регионах. По официальным данным, от коронавируса умер 164 881 человек, смерть 787 россиян внесли в статистику за минувший день.

В Петербурге заболели еще 1 907 человек, заболеваемость держится на одном уровне в последние дни. По сведениям чиновников, всего за время эпидемии 543 998 выявлено случаев заражения. Еще 45 смертей в городе признаны связанными с COVID-19, всего, по данным штаба, от болезни умерли 19 668 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразился еще 2 761 человек. В Подмосковье - 1 527.