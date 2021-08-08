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В Коми появится новый природный заказник федерального значения

фото ЗакС политика В Коми появится новый природный заказник федерального значения

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Коми, сообщается на сайте кабмина.

Заказник раскинется на территории более 17 тысяч гектар. В кабмине ожидают, что это решение позволит сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых находятся озера, и поспособствует развитию экотуризма. Сведения об установлении границ заказника для постановки на кадастровый учет Мишустин поручил направить в Росреестр до 1 декабря 2022 года.

Также Мишустин поручил увеличить площадь заповедника "Даурский" в Забайкалье на 39 тысяч гектар, чтобы усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц. В границы заповедника войдут 11 участков в Борзинском и Ононском районах. В их числе – долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. В кабмине считают, что это поможет решить основную проблему заповедника – разобщённость отдельных участков и их малый размер.

 

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