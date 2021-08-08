Беглов поздравил петербургских строителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников строительного комплекса с профессиональным праздником, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что "красота и величие" Петербурга создавались "трудом и талантом многих поколений строителей ".

"Ежегодно у нас сдается более 3 млн квадратных метров жилья. Примерно такой же объем – в объектах общегражданского назначения. Чуть больше чем за полгода у нас введено почти 1, 6 млн тысяч квадратных метров в новых жилых комплексах. Это на 70 % больше чем в прошлом году. Есть все основания считать, что в этом году мы перевыполним планы", - говорится в телеграмме.

Он выразил особую признательность строителям за ускоренное строительство детских садов, школ, учреждений здравоохранения. Беглов напомнил, что во время эпидемии коронавируса за считанные месяцы были построены отделения для больницы Святителя Луки, Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33 в Колпино. Беглов пожелал строителям здоровья, благополучия, оптимизма, новых идейи проектов.