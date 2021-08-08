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Петербуржцев предупредили о тумане и пообещали пару дней отдыха от ливней

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили о тумане и пообещали пару дней отдыха от ливней

Управление МЧС по Петербургу предупредило, что в ночь на 9 августа ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром в этот день в Петербурге будет туман, который может осложнить ситуацию на дорогах для автомобилистов и пешеходов.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 9 августа в Петербурге днем будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, атмосферное давление будет слабо повышаться.

10 августа осадков тоже не ожидается, днем будет дуть слабый ветер северных направлений. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. 11 августа пройдут кратковременные дожди, местами гроза, ветер слабый. Температура воздуха составит до плюс 24 градусов.

 

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