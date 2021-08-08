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РЖД проверяет качество услуг в вагоне-ресторане после отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

фото ЗакС политика РЖД проверяет качество услуг в вагоне-ресторане после отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

Холдинг "РЖД" в рамках собственного расследования выясняет обстоятельства отравления детей в поезде Мурманс – Адлер, сообщили в пресс-службе СКЖД.

"В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск – Адлер обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК" – сообщили в компании. 

По словам представителей РЖД, здоровью детей сейчас ничего не угрожает, они чувствуют себя удовлетворительно. Их и сопровождавших взрослых доставят к месту отдыха бесплатно.

Ранее стало известно, что 87 детей, ехавших на этом поезде, госпитализировали в больницы Краснодарского края с отравлением. СК возбудил уголовное дело.

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