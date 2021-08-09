           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:59

В Петербург привезли ещё одну партию "Спутника Лайт"

фото ЗакС политика В Петербург привезли ещё одну партию "Спутника Лайт"

На баланс фармацевтической базы Петербурга поступила вторая партия антиковидной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 24 тысяч доз, проинформировали в Смольном.

"Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета", - считает городской глава Александр Беглов.

Сейчас запас препарата составляет почти 120 тысяч доз.

"Спутник Лайт" является однокомпонентной вакциной, им прививают лишь единожды. Препарат показан гражданам, уже переболевшим COVID-19. Впрочем, сделать укол могут также лица от 18 до 60 лет по рекомендации врача.

На данный момент в городе на Неве от коронавируса привились более 1 млн 370 тысяч человек, из которых 1 млн 137 тысяч завершили курс вакцинации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru