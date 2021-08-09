В Петербург привезли ещё одну партию "Спутника Лайт"

На баланс фармацевтической базы Петербурга поступила вторая партия антиковидной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 24 тысяч доз, проинформировали в Смольном.

"Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета", - считает городской глава Александр Беглов.

Сейчас запас препарата составляет почти 120 тысяч доз.

"Спутник Лайт" является однокомпонентной вакциной, им прививают лишь единожды. Препарат показан гражданам, уже переболевшим COVID-19. Впрочем, сделать укол могут также лица от 18 до 60 лет по рекомендации врача.

На данный момент в городе на Неве от коронавируса привились более 1 млн 370 тысяч человек, из которых 1 млн 137 тысяч завершили курс вакцинации.