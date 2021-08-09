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Новости 10:26

РФ возобновила авиаперелёты в Египет, Доминикану, Бахрейн и Молдавию

фото ЗакС политика РФ возобновила авиаперелёты в Египет, Доминикану, Бахрейн и Молдавию

После длительного перерыва Россия начиная с сегодняшнего дня возобновила авиасообщение с Египтом: самолёты из РФ перестали летать в африканское государство после крушения следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург самолёта над Синаем в 2015 году.

Кроме того, теперь россияне смогут путешествовать в Бахрейн, Доминикану и Молдавию, оповестили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Рейсы в обозначенные страны будут отправляться только из Москвы: так, самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять дней в неделю, в Кишинев и доминиканские Пунта-Кана, Ла-Романа, Пуэрто-Плата – по три раза в неделю, в Бахрейн (Манаму) – два раза в неделю.

Увеличится также число рейсов в Сирию.

К перелёту в Египет допущены такие российские авиакомпании, как "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.

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