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Беглов и Макаров возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

фото ЗакС политика Беглов и Макаров возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

Петербургский глава Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поучаствовали в церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда: церемония приурочена к 77-й годовщине окончания Ленинградской битвы, известили в пресс-службе ЗакСа.

"Ленинградская победа стала для всего мира символом мужества, несгибаемого духа и любви к родной земле. Подвиг ленинградцев – беспримерный, неизвестный ранее мировой истории", - высказался Макаров.

Беглов в свою очередь напомнил, что в 2017 году подвиг защитников Северной столицы был увековечен в официальном документе: памятную дату прописали в городском законе "О праздниках и памятных датах в Санкт Петербурге" как День окончания Ленинградской битвы.

"Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили защитников и жителей нашего города. Они выстояли и победили. Эта победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. Наш долг – сохранить память об этом подвиге", - подытожил Беглов.

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, она является самым долгим сражением Великой Отечественной войны.

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