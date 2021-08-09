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Автор доноса на "Проект" призвал проверить книгу Ярмыш на пропаганду нетрадиционных отношений и наркотиков

фото ЗакС политика Автор доноса на "Проект" призвал проверить книгу Ярмыш на пропаганду нетрадиционных отношений и наркотиков

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш на пропаганду наркотиков и нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

По версии Бородина, в книге Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере №3" есть фрагменты, попадающие под ст. 6. 21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков) и ст. 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). Он считает, что в книге есть "описание лесбийских постельных сцен, инструкция по курению гашиша, сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем".

Ранее после обращения Бородина Генпрокуратура признала издание "Проект"* нежелательной организацией в России, а его сотрудники и несколько журналистов "Открытых медиа" попали в реестр СМИ-иноагентов. 

Главный редактор "Проекта" Роман Баданин** рассказал в своем Facebook, что Бородин пытался снимать на телефон его детей, которые выходили из подъезда дома его бывшей супруги, а также машину последней. При этом, добавил Баданин в разговоре с "Медиазоной", Бородин кричал, что он делает расследование о якобы связях журналиста с западными спецслужбами.

 

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ
**Минюст внес Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов
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