Жители Средней Рогатки открыли "школу" на пустыре, добиваясь постройки настоящей

Жители микрорайона Средняя Рогатка в Петербурге обустроили "школу под открытым небом" на пустыре, привлекая внимание чиновников к отсутствию настоящей школы в их районе; об этом они рассказали в группе "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" во "ВКонтакте".

По словам жителей района, в их микрорайоне ‒ 26 тысяч квартир, и нет ни одной школы в шаговой доступности. Соседние, по их словам, переполнены, и там отказывают в приеме в первый класс.

"Мы нашли решение ‒ сеть школ под открытым небом! Места много: пустырей, на которых так и не построили ни одну из обещанных школ, в избытке. Сплошные плюсы: дёшево, рядом с домом, свежий воздух, закалка, уроки окружающего мира в прямом контакте с природой", ‒ рассказали в группе.

Такая "школа" представляет собой несколько парт со стульями, учебниками и глобусом, которые выставили посреди пустыря. Жители объявили "набор на новый учебный год" и пригласили "на торжественную линейку 1 сентября" представителей комитетов по образованию, строительству и губернатора Александра Беглова.

фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / Вконтакте