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СК пришел с обысками к поставщикам питания поезда Мурманск – Адлер, в котором отравились дети

фото ЗакС политика СК пришел с обысками к поставщикам питания поезда Мурманск – Адлер, в котором отравились дети

Следователи пришли с обысками к компаниям, которые поставляли продукты и напитки для вагона-ресторана Мурманск – Адлер, в котором отравились дети, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

По словам следователей, они уже осмотрели вагон-ресторан, отобрали пробы суточного рациона детей там, смывы поверхностей вагонов для экспертизы. Обыски у компаний, поставлявших продукты, прошли в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что 87 детей, ехавших на этом поезде, госпитализировали в больницы Краснодарского края с отравлением. ОАО "РЖД" объявило, что начало собственное расследование. По словам представителей холдинга, вагон-ресторан поезда обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК".

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