Вестибюль станции метро "Фрунзенская" расширят на 7 тысяч "квадратов"

Власти Петербурга приняли решение увеличить площадь ряда значимых городских социальных объектов, среди них – вестибюль станции метро "Фрунзенская".

Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания градоначальника Александра Беглова с членами правительства Северной столицы, известили в Смольном. Городской глава указал, что в ближайшее время специалисты скорректируют уже утверждённые проекты планировки данных объектов.

"Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций", - уточнил Беглов.

Так, вестибюль "Фрунзенской" дополнительно расширится на 7 тысяч кв. метров: там появится ещё один единый диспетчерский центр метро. Все работы будут проведены на средства ГУП "Петербургский метрополитен".

Кроме того, увеличат площади пожарного депо в Калининском районе, а также на 14 метров вырастет ввысь новая поликлиника в Невском районе.