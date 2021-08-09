Путин поручил главам регионов взять под личный контроль темпы вакцинации населения

Российский президент Владимир Путин поручил региональным главам взять под личный надзор мероприятия по вакцинации населения от COVID-19, информирует пресс-служба Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Федерации взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов Федерации", - указывается в рекомендациях президента, опубликованных на сайте Кремля постфактум совещания с членами правительства РФ.

Руководителям регионов следует поставить на личный контроль всю работу по информированию граждан о ходе прививочной кампании; следить, чтобы вакцины всегда были в достатке в медучреждениях городов и, наконец, как можно скорее добиться формирования коллективного иммунитета во вверенных им субъектах РФ.

До наступления осени всем региональным главам следует отчитаться о проделанных работах перед Путиным и Минздравом РФ.