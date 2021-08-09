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Новости 9 августа, 18:36

Путин поручил главам регионов взять под личный контроль темпы вакцинации населения

фото ЗакС политика Путин поручил главам регионов взять под личный контроль темпы вакцинации населения

Российский президент Владимир Путин поручил региональным главам взять под личный надзор мероприятия по вакцинации населения от COVID-19, информирует пресс-служба Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Федерации взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов Федерации", - указывается в рекомендациях президента, опубликованных на сайте Кремля постфактум совещания с членами правительства РФ.

Руководителям регионов следует поставить на личный контроль всю работу по информированию граждан о ходе прививочной кампании; следить, чтобы вакцины всегда были в достатке в медучреждениях городов и, наконец, как можно скорее добиться формирования коллективного иммунитета во вверенных им субъектах РФ.

До наступления осени всем региональным главам следует отчитаться о проделанных работах перед Путиным и Минздравом РФ.

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