МЧС возбудило 23 уголовных дела из-за горевших лесов Карелии

Региональное управление МЧС по Карелии отчиталось о возбуждении 23 уголовных дел из-за полыхавших в республике лесных пожаров, делится ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы отдела охраны и защиты лесов Минприроды региона Владимира Петухова.

В нынешнем году ввиду аномальной жары и засухи в Карелии установилась сложная лесопожарная обстановка: в июле в регионе горело свыше 15 тысяч гектаров "зеленой" территории.

Петухов уточнил, что, невзирая на возбуждённые дела, установить лиц, причастных к пожарам, сотрудникам МЧС пока не удалось. На данный момент известно лишь, что в появлении пламени, охватившем почти 100 гектаров острова Путсаари Валаамского архипелага, виноваты туристы.

Как только закончится летний туристический сезон, специалисты отдельно проанализируют каждый очаг возгорания, добавил в свою очередь замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

"Речь идёт необязательно об ошибках: мы найдём возможности, чтобы повысить эффективность отработки лесного пожара в первые часы", - констатировал чиновник.

Напомним, о горящих в Карелии лесах стало известно в начале июля. Из-за пожароопасной ситуации в регионе с 20 по 31 июля был введён режим ЧС.