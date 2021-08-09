В Якутии ввели режим ЧС после того, как лесные пожары перекинулись на поселки

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайной ситуации после того, как лесные пожары перекинулись на поселки; документ опубликован на сайте главы региона.

Власти ожидают, что указ позволит выделить из бюджета деньги на строительство новых домов в поселке Бясь-Кюель, который пострадал от огня. Также власти пообещали выплаты пострадавшим жителям и ожидают привлечения средств из федерального бюджета.

Катастрофические лесные пожары в Якутии вспыхнули на фоне жаркого лета 2021 года. Их площадь достигла 2,5 млн гектар. Бясь-Кюель был первым поселком, на который перекинулся огонь: там сгорел 31 дом. Якутское управление МЧС сообщает, что в 12 районах сохраняется сложная ситуация с пожарами.