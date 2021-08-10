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Задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором массово отравились дети

фото ЗакС политика Задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором массово отравились дети

На территории Ростовской области и Краснодарского края сотрудники Следственного комитета задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором ранее массово отравились дети, оповестили в пресс-службе СК. 

Задержанным предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей" и ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

По версии следователей, повар и официант знали о наличии у себя норовирусной инфекции и при этом не уведомили своего работодателя о заболевании, параллельно проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. В совокупности данные обстоятельства привели к распространению инфекции среди детей. В свою очередь директор вагона-ресторана не обеспечила обследование персонала и пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья нанятых работников.

Всем задержанным в ближайшее время изберут меры пресечения.

Напомним, что 91 ребёнок, ехавший в поезде Мурманск - Адлер, был госпитализирован в больницы Краснодарского края с отравлением. ОАО "РЖД" объявило, что начало собственное расследование. По словам представителей холдинга, вагон-ресторан поезда обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК".

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