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В рамках коррупционного дела задержаны бывший министр туризма и экс-премьер Северной Осетии

фото ЗакС политика В рамках коррупционного дела задержаны бывший министр туризма и экс-премьер Северной Осетии

Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и его коллегу по кабмину республики - экс-министра туризма Алана Диамбекова: обоих чиновников заподозрили в особо крупной растрате, проинформировали в СКР.

По сведениям Следкома, параллельно оперативники задержали бывшего директора автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аида Габараева.

Сейчас у всех перечисленных выше лиц проводятся обыски по подозрению в растрате бюджетных средств РСО-Алании.

Уголовное дело находится на контроле Главного следственного управления СК России.

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