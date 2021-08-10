СК возбудил еще по одному уголовному делу против Волкова и Жданова

На двух ближайших сподвижников оппозиционера Алексея Навального Следственный комитет возбудил новые уголовные дела: речь идет о Леониде Волкове и Иване Жданове, говорится на сайте ведомства.

Поводом для этого стали их новые ролики на YouTube, которые, по мнению СК, в связи с признанием их деятельности экстремистской, они не имели права выкладывать в интернет.

"Заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

Напомним, что экстремистами российские силовики объявили ФБК* и штабы Навального* в июне, а на прошлой неделе решение вступило в законную силу.