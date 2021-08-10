Бывший телохранитель Путина перешёл под шефство Захара Прилепина

Работавший на президента Владимира Путина в начале нулевых телохранитель Василий Чемагин получил должность в аппарате сопредседателя "Справедливой Россия - За правду" Захара Прилепина, уведомил Znak.com близкий к партии источник.

В интернете найти какие-либо сведения о Чемагине почти невозможно, однако издание пишет, что мужчина в 2000-х годах охранял главу государства. Позднее по предложению на тот момент первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина Чемагин начал работать в АП в управлении внутренней политики. Собеседник Znak.com рассказал, что мужчине были подведомственны дела нескольких регионов в рамках занимаемой им должности.

В 2014 году Путин присвоил своему бывшему охраннику классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3-го класса.

Не так давно, сразу после основания Прилепиным "За правду", Чемагин стал членом центральной ревизионной комиссии движения. Ныне он имеет аналогичную должность в партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

В разговоре со Znak.com пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила, что Чемагин действительно сопровождает литератора в его деловых поездках.