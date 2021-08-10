Пребывающего в СИЗО блогера Хованского включили в перечень террористов

Блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов, следует из информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.

В данном списке присутствуют также имена граждан, имеющих отношение к запрещённым в РФ организациям.

31-летний Хованский на данный момент пребывает в СИЗО в рамках дела об оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост".

Видеоблогера задержали 9 июня, в этот же день у него дома был обыск. Позднее, уже после ареста, он извинился за свой литературный опус. Он также признался, что сожалеет о самом факте его написания. На момент ареста Хованский имел на YouTube 4,4 миллиона подписчиков.