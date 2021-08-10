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Новости 16:10

Глава Мурманска уходит в отставку

фото ЗакС политика Глава Мурманска уходит в отставку

Глава Мурманска Андрей Сысоев рассказал журналистам о том, что собирается уйти с должности. При этом он хочет остаться рядовым депутатом горсовета, который сегодня возглавляет.

"Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", - цитирует депутата ТАСС.

Ожидается, что он прекратит свои полномочия на внеочередном заседании горсовета 23 августа.

Отметим, что в нынешней системе власти 63-летний Сысоев считается главой города (муниципального образования "Город Мурманск") и председателем городского совета. Главой администрации Мурманска, в свою очередь, работает Евгений Никора, до которого в этой должности девять лет находился Сысоев (с 2010 по 2019 год). 

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