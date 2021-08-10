В руководстве петербургской дамбы считают, что ее строительство себя окупило

В ходе своего выступления по случаю десятилетия полного открытия городской дамбы замгендиректора Комплекса защитных сооружений Игорь Полищук высоко оценил ее пользу. По его сведениям, за время работы дамбы удалось предотвратить природные катаклизмы, которые принесли бы ущерб до 123 млрд рублей. В связи с тем, что в СМИ сообщалось о 109 млрд рублей, потраченных на строительство объекта, Полищук констатировал, что "проект уже себя окупил".

"Более того, мониторинг чистоты воды показывает улучшение Невской губы и невской воды", - добавил представитель предприятия, цитируемый "Интерфаксом", и похвалил за работу также ГУП "Водоканал".

По словам спикера, сооружение не в состоянии защитить от наводнений только отдаленные Сестрорецк и Зеленогорск, но там подъем воды никогда не превышает 5%. В остальном же территория Петербурга полностью находится под защитой дамбы.

Напомним, что открытое в 2011 году сооружение имеет протяженность 25 километров, связывая Ломононосовский район и поселок Горская. Оно используется с двух сторон как автомобильная трасса до острова Котлин, являясь частью КАД.