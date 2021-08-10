Под Гатчиной завершается ремонт федерального памятника - Дома станционного смотрителя

В музее классического литературного героя, выведенного Александром Пушкиным, Доме станционного смотрителя Самсона Вырина, близятся к концу восстановительные работы. С домика в деревне Выра, признанного памятником федерального значения, снимают строительные леса.

"В музее уже собрали срубы всех объектов ансамбля, проложили внутренние и внешние инженерные сети, сделали туалеты и котельную. Осталось установить ворота на конюшню для проезжающих", - цитирует зампреда правительства Ленобласти Владимира Цоя пресс-служба этого органа власти.

Оставшиеся отделочные работы и возведение административных пристроек завершатся до конца года.

Сам музей был оборудован в соответствии с деталями повести и открыт в 1970-е годы, но не менее примечательно это бывшее здание почтового отделения тем, что в нем неоднократно останавливался сам автор "Станционного смотрителя" из цикла "Повести Белкина".