           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:53

Росприродназдор намерен привлечь к ответственности лиц, ответственных за мусорные завалы у "Меги Дыбенко"

фото ЗакС политика Росприродназдор намерен привлечь к ответственности лиц, ответственных за мусорные завалы у "Меги Дыбенко"

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора выявили несколько крупных свалок в районе ТЦ "Мега Дыбенко": на прилегающие к комплексу территории лежат несколько тысяч кв. метров залежей строительной ветоши.

Располагается мусор в зоне, предназначенной под объекты делового, общественного и коммерческого назначения, принадлежащей трём физлицам, уточнили в надзорном ведомстве.

В результате обнаружения свалки Росприроднадзор возбудил три административных дела. Специалисты инстанции отобрали несколько проб для определения класса опасности отходов, по результатам которых будет принято процессуальное решение. При этом хозяевам участков в любом случае придётся компенсировать причинённый петербургской природе ущерб.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru