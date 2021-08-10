Росприродназдор намерен привлечь к ответственности лиц, ответственных за мусорные завалы у "Меги Дыбенко"

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора выявили несколько крупных свалок в районе ТЦ "Мега Дыбенко": на прилегающие к комплексу территории лежат несколько тысяч кв. метров залежей строительной ветоши.

Располагается мусор в зоне, предназначенной под объекты делового, общественного и коммерческого назначения, принадлежащей трём физлицам, уточнили в надзорном ведомстве.

В результате обнаружения свалки Росприроднадзор возбудил три административных дела. Специалисты инстанции отобрали несколько проб для определения класса опасности отходов, по результатам которых будет принято процессуальное решение. При этом хозяевам участков в любом случае придётся компенсировать причинённый петербургской природе ущерб.