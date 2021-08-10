С начала месяца в Петербурге возобновили работу 121 фуд-корт и фуд-плейс

Пресс-служба петербургского правительства сообщила о том, что начиная со 2 августа, когда полный "коронавирусный" запрет на работу фуд-кортов был снят, в городе вновь открылось 121 заведение общественного питания, функционирующее в стенах торговых и торгово-развлекательных центров. Отмечается, что это число точек общепита распределено по 10 ТРЦ и что в них как минимум первым компонентом вакцины привиты все сотрудники.

Отчасти убедиться в этом лично 10 августа отправился в один из крупнейших ТРЦ, "Галерею", губернатор Александр Беглов. Заодно он проинспектировал работу крупнейшего пункта вакцинации от коронавируса, действующего все в той же "Галерее".

Напомним, что чиновники разрешили возобновить работу только тех фуд-кортам и тем фуд-плейсам, где, помимо полностью привитого персонала, должно соблюдаться условие раздельного входа и выхода. Кроме того, администрация того или иного кафе должна строго соблюдать посещаемость из расчета "один человек на 4 квадратных метра", что должна определять специальная электронная система подсчета гостей.