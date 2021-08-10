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Доходный дом Брюна отремонтируют за 8 млн рублей

фото ЗакС политика Доходный дом Брюна отремонтируют за 8 млн рублей

Доходный дом Брюна на Невском проспекте, 82, признанный памятником регионального значения, в ближайшее время ожидают работы по капитальному ремонту. На соответствующую госзакупку обратил внимание ТАСС.

Общая стоимость работ городские чиновники, выступающие в роли заказчика, оценили в 8 млн рублей. На их выполнение они отводят 224 календарных дня с момента подписания контракта. Проблемным прежде всего в техническом задании называются фундамент и затопленные подвальные помещения. Недопустимым также называется состояние металлических перекрытий.

Построенный в 1830-х годах дом, в частности, примечателен тем, что в нем проживал писатель-классик Николай Лесков и что в нем действовала первая в городе гомеопатическая аптека. 

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