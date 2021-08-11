В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены внести на рассмотрение законопроект о повышении минимального размера оплаты труда по России до 20 тысяч рублей, сообщил в Telegram депутат Ярослав Нилов.

В пояснительной записке авторы указали, что Россия в 2020 году находилась на 95 месте в рейтинге стран по МРОТ, что ниже большинства стран Латинской Америки, многих государств Африки и ряда стран бывшего СССР. По мнению депутатов, низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, тормозит рост зарплат и пособий. Нилов отметил, что все это приводит к работающим бедным, обширной теневой экономике, повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения.

Также авторы законопроекта напомнили, что был "проведен некоторыми гражданами эксперимент", который показал, что "такой низкий уровень заработной платы обеспечивает лишь физиологическое выживание и то на короткий период". Возможно, это отсылка к эксперименту саратовского депутата Николая Бондаренко, который в 2018 году попытался некоторое время прожить на 3,5 тысячи рублей в неделю.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. Пока в 2021 году МРОТ по России составляет 12 792 рублей.