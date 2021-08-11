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Новости 10:53

Иностранцев начнут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея" с 16 августа

фото ЗакС политика Иностранцев начнут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея" с 16 августа

Вакцинация от коронавируса иностранцев в прививочном пункте в ТРЦ "Галерея" начнется с 16 августа, передает РБК.

Комитет по здравоохранению выдал Lahta Clinic официальное разрешение на вакцинацию иностранных граждан: туристов и трудовых мигрантов. Стоимость привики для них препаратом "Спутник Лайт" составит 3,5 тысяч рублей. При этом в Москве трудовых мигрантов в двух прививочных пунктах прививают за более низкую стоимость - 1,3 тысяч рублей. Иностранцам в Петербурге для получения вакцины достаточно лишь паспорта. 

Пункт вакцинации в "Галерее" начал работу 9 августа. Это крупнейший пункт в Петербурге: он способен принимать до тысячи человек в день.

 

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