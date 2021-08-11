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Новости 11:18

Число умерших от COVID-19 за сутки в России вплотную приблизилось к 800 в четвертый раз

фото ЗакС политика Число умерших от COVID-19 за сутки в России вплотную приблизилось к 800 в четвертый раз

За последние сутки в России зафиксировано 799 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Уже долгое время штаб ежедневно отчитывается о смертях около 700 человек, и еще ни разу этот показатель не пересек границу в 800. Причем это четвертый раз, когда смертность за месяц повторяет этот рекорд: по 799 смертей регистрировалось 16, 24 и 29 июля. Общее число официально зарегистрированных смертей от болезни возросло до 167 241. 

Штаб отчитался о 21 571 новом случае заболевания COVID-19 за сутки 10-11 августа. Нарастающим итогом выявлено 6 512 859 случаев заражения. Больше всего заболевших за день снова в Москве: 2 076 новых случаев. В Подмосковье зарегистрировали еще 1 054 заболевших.

В Петербурге заболели 1 804 человека. По данным штаба, к 11 августа зафиксировано 549 508 случаев болезни. В реестр внесли еще 43 связанные с коронавирусом смерти, всего, по официальным данным, в городе от COVID-19 умерли 19 800 петербуржцев.

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