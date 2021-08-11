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Муниципал 11:49

Депутат МО "Гражданка" протестует против особенностей ремонта станции "Московская"

фото ЗакС политика Депутат МО "Гражданка" протестует против особенностей ремонта станции "Московская"

Качество капитального ремонта, который предстоит петербургской станции "Московская", вызвал недоумение и возмущение у петербургского муниципального депутата из МО "Гражданка" Вадима Сафонова. Его совершенно не устраивает то обстоятельство, что в нижнем вестибюле со стен и колонн собираются демонтировать мрамор, как написано в релизе Главгосэкспертизы.

"А куда денут мрамор, снятый со стен станции? Для облицовки дачи, даже очень большой, многовато будет. И зачем снимать мрамор? А если есть необходимость отремонтировать облицовку, то зачем менять подлинный архитектурный облик станции, дорогой для многих горожан с самого раннего детства? Кто согласовывал с горожанами проект, меняющий одну из самых узнаваемых станций метро, до неузнаваемости?", - негодует Сафонов в своем Facebook.

Муниципал направил обращение к главе комитета по транспорту Кириллу Полякову "с требованием предоставить корректную информацию" о будущем капремонте и призывает граждан тоже активно писать чиновникам на эту тему.

"Будем молчать - разнесут все на кусочки", - заключил Сафонов.

Напомним, накануне Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта южного вестибюля построенной в 1969 году станции и подземного перехода, ведущего к нему.

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