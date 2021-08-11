Депутат МО "Гражданка" протестует против особенностей ремонта станции "Московская"

Качество капитального ремонта, который предстоит петербургской станции "Московская", вызвал недоумение и возмущение у петербургского муниципального депутата из МО "Гражданка" Вадима Сафонова. Его совершенно не устраивает то обстоятельство, что в нижнем вестибюле со стен и колонн собираются демонтировать мрамор, как написано в релизе Главгосэкспертизы.

"А куда денут мрамор, снятый со стен станции? Для облицовки дачи, даже очень большой, многовато будет. И зачем снимать мрамор? А если есть необходимость отремонтировать облицовку, то зачем менять подлинный архитектурный облик станции, дорогой для многих горожан с самого раннего детства? Кто согласовывал с горожанами проект, меняющий одну из самых узнаваемых станций метро, до неузнаваемости?", - негодует Сафонов в своем Facebook

Муниципал направил обращение к главе комитета по транспорту Кириллу Полякову "с требованием предоставить корректную информацию" о будущем капремонте и призывает граждан тоже активно писать чиновникам на эту тему.

"Будем молчать - разнесут все на кусочки", - заключил Сафонов.

Напомним, накануне Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта южного вестибюля построенной в 1969 году станции и подземного перехода, ведущего к нему.