Депутат Госдумы Чиркова подала в суд на Жириновского

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Ирина Чиркова вечером 10 августа подала иск о защите чести и достоинства из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского в свою сторону, сообщил ЗАКС.Ру представитель Чирковой в суде Сергей Попов. Он рассказал, что речь идет о словах Жириновского, произнесенных в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Лидер ЛДПР назвал Чиркову человеком, якобы похитившим чужое имущество. Попов отметил, что к радиостанции иск тоже подан, но "технического характера".

- Высказывание Владимира Вольфовича Жириновского было в прямом эфире, и повлиять на него "Эхо Москвы" не могло. Но по закону опровержение должно быть в том же СМИ, поэтому мы должны были привлечь "Эхо", - пояснил представитель Чирковой.

Она требует признать слова Жириновского не соответствующими действительности и порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию. Депутат представила справки об отсутствии у нее судимости. Также Чиркова просит суд обязать "Эхо Москвы" дать опровержение словам главы ЛДПР и удалить фрагмент программы с его словами.