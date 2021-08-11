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Семь человек пострадали при столкновении автобуса со столбом на Ленинском проспекте

фото ЗакС политика Семь человек пострадали при столкновении автобуса со столбом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в районе Троллейбусного проезда автобус №130 врезался в столб у дороги, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, пострадали семь человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. "Фонтанка" со ссылкой на МВД пишет, что детей среди пострадавших нет. 

Состояние водителя пока неясно, ему также потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Это не первый наезд автобуса на столб на Ленинском проспекте за последние месяцы. В мае произошла похожая авария, тогда водителю зажало ноги, несколько человек пострадали.

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