Бизнесмен из "списка Титова" получил 4,5 года колонии

Первый бизнесмен из так называемого "списка Титова", вернувшийся в Россию по зову российского бизнес-омбудсмена, Андрей Каковкин, получил от суда в Ростове-на-Дону 4,5 лет колонии, передает "Интерфакс". Ему вменили мошенничество на сумму 400 тысяч долларов в 2015 году, которое совершилось под предлогом оказания услуг по приобретению сельхозземель.

Напомним, что уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов в 2018 году предложил шестнадцати беглым предпринимателям вернуться в страну, обещая им честное судебное разбирательство. Список был представлен президенту Владимиру Путину. Первым, кто на это согласился, стал Каковкин, которого задержали и арестовали сразу по прилете. Вскоре он стал фигурантом целого "букета" экономических уголовных дел и, будучи освобожденным от преследования по одному из них, оставался под стражей по другим.