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Четыре больницы в Петербурге возвращаются к привычному режиму работы

фото ЗакС политика Четыре больницы в Петербурге возвращаются к привычному режиму работы

В связи с тем что число госпитализаций петербуржцев с признаками коронавируса идет на спад, чиновники решили прекратить прием больных с COVID-99 в городской больнице № 33, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Сейчас в учреждении проводится дезинфекция, а плановую и экстренную помощь в нем вновь начнут оказывать примерно через полмесяца.

"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Постепенно сокращают число коек и стационары федерального подчинения: Первый мед, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и НИИ физиопульмонологии. На троих они перепрофилировали 165 коек для приема плановых больных, оставив 134 мест коронавирусным пациентам.

За последние сутки с признаками коронавируса госпитализировали 300 петербуржцев. Свободный инфекционный коечный фонд от общего числа коек (6977) составляет 35,66 процента.

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